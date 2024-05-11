Ройсом интересуются «Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду

По данным Sky, немецкий полузащитник получил несколько запросов из США, Саудовской Аравии, Катара и Турции. Среди клубов, которым интересен Ройс — «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, а также «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что игрок провел предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити».
В составе «Боруссии» Ройс дважды выиграл Кубок Германии.
В общей сложности на данный момент Марко забил 168 голов в 424 матчах за команду и сделал 128 результативных передач.
Ройс отказывал очень многим топам. Почему не пошел в «ПСЖ», «Баварию», «Реал» и «Барсу»?