«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии по футболу

«Дерби старой фирмы» на стадионе «Селтик Парк» завершилось со счетом 2:1. В составе победителей отличился Мэттью О’Райли (35-я минута). Автоголом отметился полузащитник «Рейнджерс» Джон Ландстрем (38), который получил красную карточку в добавленное к первому тайму время. У гостей мяч в ворота соперника забил Сирил Дессерс (40).