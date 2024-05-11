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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии по футболу

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Шотландии.

Селтик
Рейнджерс
Источник: Reuters

«Дерби старой фирмы» на стадионе «Селтик Парк» завершилось со счетом 2:1. В составе победителей отличился Мэттью О’Райли (35-я минута). Автоголом отметился полузащитник «Рейнджерс» Джон Ландстрем (38), который получил красную карточку в добавленное к первому тайму время. У гостей мяч в ворота соперника забил Сирил Дессерс (40).

«Селтик» (87 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» (81) располагается на второй строчке.

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