Александр Овечкин может сыграть в Братском кубке

«По поводу Александра Овечкина мы, конечно, думаем. Это было большое событие. Сумасшедшие охваты его гола, силового приема. Естественно, он один из первых кандидатов, если мы допустим этот сценарий», — приводит слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата».