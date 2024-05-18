Жиресс о Мбаппе: «Килиан хочет занять место Месси и Роналду. По стилю он больше похож на Криштиану»
— Он лучший в мире?
— Он, несомненно, один из лучших. Есть и другие игроки, такие как Холанд и Беллингем, которые тоже на очень высоком уровене.
Мбаппе хочет занять место Месси и Криштиану [Роналду], которые доминировали в футболе в последние годы, и у него есть все возможности для этого.
По стилю игры он больше похож на Криштиану. Его можно сравнить с португальцем, — сказал бывший полузащитник сборной Франции.