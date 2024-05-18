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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Жиресс о Мбаппе: «Килиан хочет занять место Месси и Роналду. По стилю он больше похож на Криштиану»

— Он лучший в мире?
Жиресс назвал Мбаппе одним из лучших игроков мира: «Килиан хочет занять место Месси и Роналду. По стилю он больше похож на Криштиану» | Источник: Sports.Ru

— Он, несомненно, один из лучших. Есть и другие игроки, такие как Холанд и Беллингем, которые тоже на очень высоком уровене.

Мбаппе хочет занять место Месси и Криштиану [Роналду], которые доминировали в футболе в последние годы, и у него есть все возможности для этого.

По стилю игры он больше похож на Криштиану. Его можно сравнить с португальцем, — сказал бывший полузащитник сборной Франции.

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