Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
Бразилец станет одним из гостей поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.
Бразилец станет одним из гостей поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.
Ранее на событие приехали и другие звезды футбола, среди которых Криштиану Роналду и Стивен Джеррард.
Тайсон Фьюри правда цыган? Пора серьезно разобраться.
Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах — спустя 25 лет.