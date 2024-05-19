Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик | Источник:

Ранее на событие приехали и другие звезды футбола, среди которых Криштиану Роналду и Стивен Джеррард.

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах — спустя 25 лет.