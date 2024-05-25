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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Вот это грустно, конечно»

«Динамо» проиграло в гостях «Краснодару» (1:2). Московский клуб с 1976 года не выигрывает национальное первенство России / СССР.

Медведева о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Вот это грустно, конечно» | Источник: Sports.Ru

«Краснодар» стал вторым в РПЛ, «Динамо» — третьим. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит».

«Вот это грустно, конечно… :(» — написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Евгения Медведева: «Динамо» станет чемпионом, уверена. 4:1 с «Крыльями» — это восторг".

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