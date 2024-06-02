Глава Медиалиги ответил представителю Дзюбы: «Некомпетентным людям желаю научиться изучать материал. Интерес к МФЛ появился у Артема, а не наоборот» | Источник: Sports.Ru

"С Артемом Дзюбой мы знакомы уже почти десяток лет. Отличные отношения, просто с постоянными шутками и улыбками! Только хорошего папе прекрасных деток желаю и подольше быть в статусе одного из лучших нападающих страны последних десяти лет!

Господина Гольдмана не знаю даже рядом, что не позволяет, даже завуалированно, говорить о нем в контексте качества его работы и интереса к его подопечным, падению интереса к ним и так далее, все и так все видят. Интерес к Медиалиге, а не наоборот появился у Артема и Леонида Викторовича в том году, и нам это польстило, так же и сейчас льстит активная позиция команд Медиалиги в интересе к Артему, который — ярчайшая звезда футбола России, и это нормально!

Лига и команды всегда ставили и ставят самые амбициозные планы перед собой, появление таких людей, как Артем, в такого рода планах — это и есть желание развиваться и радовать свою аудиторию, которая множится ото дня ко дню, господин Гольдман, полностью подтверждая вашу некомпетентность в данном вопросе, увы.

В нашей среде принято говорить о желаемом, а не отмалчиваться.

«Родине Медиа» желаю продолжать шуметь в инфополе! Артему желаю успешного продолжения карьеры в любой из лиг, где он будет комфортно себя чувствовать! А некомпетентным людям желаю научиться изучать материал, а потом уже выдавать свои субъективные суждения.

Напомню, завтра одним критиком медиафутбола мы, как лига, обогатимся в наших рядах! Всем спорт и жизнь!" — написал президент Медиалиги.