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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Месси — это простота и гениальность, без звездности, хвастовства. Он сказал, что у меня невероятный голос. А что я скажу богу Лео?» Испанская певица Индиа о знакомстве с игроком

— Сейчас я не отношу себя к болельщикам ни одной команды. В детстве благодаря отцу я следила за «Реалом». Но потом ты, например, идешь на дерби «Севилья» — «Бетис» и не знаешь за кого болеть, потому что у тебя есть друзья с обеих сторон.

«Месси — это простота и гениальность, без звездности, хвастовства. Он сказал, что у меня невероятный голос. А что я скажу богу Лео?» Испанская певица Индиа о знакомстве с игроком | Источник: Sports.Ru

То же самое и с «Барселоной». Я чувствую, что если и должна отдавать свое предпочтение какой-либо команде, то это команда Месси, то место, где он играет.

— Чем вас восхищает Месси?

— Мне нравится его простота и гениальность, его гениальный способ выделиться, добиться того, чего не делал никто. Нравится то, как он с этим справляется как личность — без звездности, хвастовства, без желания нажиться на этом.

— Как вы познакомились?

— Мы встретились с Месси на мероприятии Cirque du Soleil на «Камп Ноу». Мы выразили друг другу свое восхищение. Лео сказал мне, что ему нравится моя музыка, что у меня невероятный голос. А что я скажу богу Месси?

И мы закончили тот день, после мероприятия, уже в более приватной обстановке, пели и играли на сцене с футболистами и музыкантами. Было очень хорошее настроение. Быть рядом с Лео и учить его игре на бубне — это что-то невероятное.

Лео говорил мне: «Вау, как ты поешь!» Я была в восторге. У меня даже есть его футболка с автографом, — рассказала испанская исполнительница фламенко и поп-музыки Индиа Мартинес.

Рэпер Fat Joe о Месси: «Величайший. Человек, меняющий культуру».

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