Тарпищев о Дзюбе: «Ничего серьезного в футболе у него уже не будет. Он тяжелый на поле, быстрота уже не придет» | Источник: Sports.Ru

«Вроде как из окружения Дзюбы прозвучало, что игрок узнал из новостей о том, что уходит из “Локомотива”. Он сам в этом виноват, потому что вызывающе себя ведет. Его манера держаться мало кому нравится. Как из “Зенита” ушел, так и в “Спартаке” было. И сейчас то же самое.

Артем говорит, что не пресытился футболом? Может так сказать, когда на трибуне будет кофе пить. Он‑то не пресытился, но он реально тяжелый на поле. Быстрота уже не придет.