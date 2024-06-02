Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
1.06
Боруссия Д
Реал
Все события
17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Тарпищев о Дзюбе: «Ничего серьезного в футболе у него уже не будет. Он тяжелый на поле, быстрота уже не придет»

В среду «Локомотив» объявил, что 35‑летний форвард покидает команду в связи с окончанием контакта.

Тарпищев о Дзюбе: «Ничего серьезного в футболе у него уже не будет. Он тяжелый на поле, быстрота уже не придет» | Источник: Sports.Ru

«Вроде как из окружения Дзюбы прозвучало, что игрок узнал из новостей о том, что уходит из “Локомотива”. Он сам в этом виноват, потому что вызывающе себя ведет. Его манера держаться мало кому нравится. Как из “Зенита” ушел, так и в “Спартаке” было. И сейчас то же самое.

Артем говорит, что не пресытился футболом? Может так сказать, когда на трибуне будет кофе пить. Он‑то не пресытился, но он реально тяжелый на поле. Быстрота уже не придет.

Он очень узок в решении задач, который ставят перед форвардом. Прогнозируем в игре. Думаю, что ничего серьезного в футболе у него уже не будет«, — сказал президент Федерации тенниса России и болельщик “Спартака”.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь