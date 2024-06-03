ФК «Урал» не смог удержаться в Премьер-Лиге | Источник: МК.RU Екатеринбург

Свердловская команда покидает Премьер-Лигу. Таков результат второго стыкового матча с командой «Акрон». «Следующий сезон наша команда проведет в Первой лиге», — заявила пресс-служба клуба.

Выиграли, но проиграли.

29 мая первый стыковой матч дома свердловская команда проиграла «Акрону» (Тольятти) со счетом 0:2. Во второй встрече свердловчанам нужна была только победа, причем с преимуществом в три мяча.

1 июня на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске состоялся второй стыковой матч «Акрон» — «Урал». Первый тайм команды отыграли без голов. После перерыва на 47-й минуте венесуэлец Андрес Понсе вывел «Акрон» вперед. Свердловчане сумели собраться: на 74-й минуте Сильвие Бегич забил первый гол, на 79 минуте — второй. Надежда дотянуть до овертайма оставалась до последних минут: в добавленное время Бегич был близок к тому, чтобы сделать хет-трик. Но не повезло.

Встреча завершилась со счетом 1:2. Свердловчане выиграли вторую встречу Winline Переходных матчей, но проиграли борьбу за место в Премьер-Лиге. Результат по сумме двух игр составил 3:2 в пользу «Акрона».

«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. Следующий сезон клуб проведет в Первой лиге.

Такое уже случалось: екатеринбуржцы выступали во втором по силе дивизионе в сезоне 2012/2013 и быстро решили свою проблему. В тот раз ФК «Урал» занял первое место, за шесть туров до конца сезона обеспечил себе возвращение Премьер-Лигу (из 32 матчей было 19 побед, 11 ничьих и всего два проигрыша).

Увольнение Гончаренко.

После первого проигранного стыкового матча прогнозы были не в пользу ФК «Урал». Перед вторым стыковым матчем клуб уволил главного тренера Виктора Гончаренко.

30 мая пресс-служба ФК «Урал» заявила, что Гончаренко уходит. Клуб поблагодарил его за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшей деятельности.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенные в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — привел сайт ФК «Урал» слова президента ФК «Урал» Григория Иванова.

К решающему матчу против «Акрона» ФК «Урал» готовил Евгений Аверьянов.

В интервью «Спорт-Экспрессу» президент клуба отметил, что Виктор Гончаренко — хороший специалист, но у него «что-то не пошло».

«Прежде всего, во всем виноват я! — заявил Григорий Иванов. — Я должен был раньше отреагировать, что-то поменять. Принять решение по тренеру. Но я до последнего верил, что Михалыч все выправит. Эх… Случилось так, как случилось. Надо спрашивать не с тренеров, а с себя. Самая большая вина лежит на мне».

«Это симпатичная команда».

Бывший футболист Александр Канищев прокомментировал вылет «Урала» в Первую лигу.

«Урал» не заслуживал вылета в Первую лигу. Команда должна была остаться, очень этого хотелось. Это симпатичная команда, но что-то им не хватило, — заявил Канищев корреспонденту «Чемпионата». — Не считаю, что главная ошибка была в том, что не уволили Гончаренко вовремя. У них был хороший тренер. Команда играла неровно, неукомплектована была. Есть минусы, а отсюда такой результат. Просто не сложился для них сезон".

«Хотели, боролись».

«По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись. Пропустили нелепый гол вначале, а свои моменты не реализовали. У нас нет нападающих, которые забивали бы голы. Бегич два забил, он защитник. Это никуда не годится», — прокомментировал результат второй стыковой встречи «Матч ТВ» Григорий Иванов.

«Мы все сегодня до последнего верили, что решим задачу. И ведь могли спасти ситуацию! На последних минутах четыре момента имели! — заявил Григорий Иванов “Спорт-Экспрессу”. — Считаю, “Урал” сильнее “Акрона”. “Акрон” бился, играл. Ребята молодцы. Сейчас, конечно, можно говорить все что угодно. Но мы выше классом. Не должны мы были вылетать таким образом».

Оценивая перспективы игры в Первой лиге, президент клуба сказал, что «борьба предстоит нешуточная». И добавил, что до собрания попечительского совета на тему дальнейшей судьбы клуба сложно что-то обещать.

Также Григорий Иванов заявил, что готов к любому развитию событий, в том числе готов уйти в отставку, если будет принято такое решение.