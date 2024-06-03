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15:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Бывший тренер «Амкара» стал главным тренером сборной Казахстана

Станислав Черчесов возглавил национальную сборную по футболу.

Источник: РФС

Казахстанская федерация футбола сообщила, что главным тренером национальной сборной страны назначен Станислав Черчесов. До прошлого года он был тренером венгерской команды «Ференцварош».

Ранее в качестве футболиста Станислав Черчесов играл за московские «Спартак» и «Локомотив». Был главным тренером «Спартака» и «Терека». В 2013−14 годах Станислав Черчесов тренировал пермский «Амкар».

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России. Под его руководством российская сборная дошла до ¼ финала Чемпионата мира 2018 года. Но на чемпионате Европы 2020 года сборная России не вышла из группы. И в 2021 году Черчесов был уволен с поста главного тренера.

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