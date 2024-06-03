Бывший тренер «Амкара» стал главным тренером сборной Казахстана
Станислав Черчесов возглавил национальную сборную по футболу.
Станислав Черчесов возглавил национальную сборную по футболу.
Казахстанская федерация футбола сообщила, что главным тренером национальной сборной страны назначен Станислав Черчесов. До прошлого года он был тренером венгерской команды «Ференцварош».
Ранее в качестве футболиста Станислав Черчесов играл за московские «Спартак» и «Локомотив». Был главным тренером «Спартака» и «Терека». В 2013−14 годах Станислав Черчесов тренировал пермский «Амкар».
С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России. Под его руководством российская сборная дошла до ¼ финала Чемпионата мира 2018 года. Но на чемпионате Европы 2020 года сборная России не вышла из группы. И в 2021 году Черчесов был уволен с поста главного тренера.