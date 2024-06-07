Краснодар стал претендентом на проведение Суперкубка России по футболу

В число основных претендентов также вошли Волгоград и Екатеринбург. В матче сыграют чемпион России и обладатель Кубка страны «Зенит» и «Краснодар», занявший второе место в таблице РПЛ. Игра состоится 13 июля.

Стадионы в Екатеринбурге и Волгограде в 2018 году принимали матчи чемпионата мира. В Екатеринбурге и Краснодаре стадионы вмещают 35 тысяч зрителей, в Волгограде — 45 тысяч.