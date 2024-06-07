Текущие события
Футбол. Сборные
20:00
Беларусь
Россия
Футбол. Сборные
6.06
Гибралтар
Уэльс
Футбол. Сборные
6.06
Нидерланды
Канада
Футбол. Сборные
8.06
Словения
Болгария
Футбол. Сборные
8.06
Венгрия
Израиль
Футбол. Сборные
8.06
Молдавия
Кипр
Все события
10:36 (мск), источник: АиФ Кубань

Краснодар стал претендентом на проведение Суперкубка России по футболу

Краснодар стал претендентом на проведение Суперкубка России по футболу, сообщает «Матч ТВ».

В число основных претендентов также вошли Волгоград и Екатеринбург. В матче сыграют чемпион России и обладатель Кубка страны «Зенит» и «Краснодар», занявший второе место в таблице РПЛ. Игра состоится 13 июля.

Стадионы в Екатеринбурге и Волгограде в 2018 году принимали матчи чемпионата мира. В Екатеринбурге и Краснодаре стадионы вмещают 35 тысяч зрителей, в Волгограде — 45 тысяч.

Ранее мы сообщали, что «Краснодар» впервые сыграет в Суперкубке России. «Быки» получили право сыграть в Суперкубке как обладатели серебряных медалей Мир РПЛ. Игра состоится 13 июля, место проведения определят позднее.

Читайте также от «Аргументы и факты»
Месье, извольте в плен. Наемник из Франции выполз к русским, моля не убивать
Все дело в характере. Нарколог рассказал, кто чаще становится алкоголиком
Зеленский стал устранять кандидатов в президенты
«Бей в пах!» На Украине запустили видео-инструкцию: как спастись от ТЦК
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь