Краснодар стал претендентом на проведение Суперкубка России по футболу
Краснодар стал претендентом на проведение Суперкубка России по футболу, сообщает «Матч ТВ».
Краснодар стал претендентом на проведение Суперкубка России по футболу, сообщает «Матч ТВ».
В число основных претендентов также вошли Волгоград и Екатеринбург. В матче сыграют чемпион России и обладатель Кубка страны «Зенит» и «Краснодар», занявший второе место в таблице РПЛ. Игра состоится 13 июля.
Стадионы в Екатеринбурге и Волгограде в 2018 году принимали матчи чемпионата мира. В Екатеринбурге и Краснодаре стадионы вмещают 35 тысяч зрителей, в Волгограде — 45 тысяч.
Ранее мы сообщали, что «Краснодар» впервые сыграет в Суперкубке России. «Быки» получили право сыграть в Суперкубке как обладатели серебряных медалей Мир РПЛ. Игра состоится 13 июля, место проведения определят позднее.