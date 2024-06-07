Матч за Суперкубок России по футболу могут провести в Волгограде

Сейчас на проведение матча за Суперкубок России претендуют Волгоград, Краснодар и Екатеринбург. По утверждению специалистов, из гонки ранее выбыли Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара и Калининград.

Преимуществом «Волгоград Арены» может стать вместимость стадиона — 45 тыс. человек. В Екатеринбурге и Краснодаре встречу смогут посетить не более 35 тыс. болельщиков.

Напомним, что на стадионе в Волгограде проходили матчи чемпионата мира 2018 года и финал Кубка России по футболу в 2018-м. А 20 ноября 2023-го сборная нашей страны под руководством Валерия Карпина в городе-герое играла против Кубы в товарищеском матче и добилась уверенной победы со счетом 8:0.