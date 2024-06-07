Текущие события
Футбол. Сборные
20:00
Беларусь
Россия
Футбол. Сборные
6.06
Гибралтар
Уэльс
Футбол. Сборные
6.06
Нидерланды
Канада
Футбол. Сборные
8.06
Словения
Болгария
Футбол. Сборные
8.06
Венгрия
Израиль
Футбол. Сборные
8.06
Молдавия
Кипр
Все события
12:25 (мск), источник: Волгоградская правда

Матч за Суперкубок России по футболу могут провести в Волгограде

13 июля 2024 года состоится финал Суперкубка России, в котором сойдутся «Зенит» и ФК «Краснодар». Место игры еще не объявлено, однако одним из главных претендентов на проведение встречи называется «Волгоград Арена».

Источник: БЕЛТА

Сейчас на проведение матча за Суперкубок России претендуют Волгоград, Краснодар и Екатеринбург. По утверждению специалистов, из гонки ранее выбыли Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара и Калининград.

Преимуществом «Волгоград Арены» может стать вместимость стадиона — 45 тыс. человек. В Екатеринбурге и Краснодаре встречу смогут посетить не более 35 тыс. болельщиков.

Напомним, что на стадионе в Волгограде проходили матчи чемпионата мира 2018 года и финал Кубка России по футболу в 2018-м. А 20 ноября 2023-го сборная нашей страны под руководством Валерия Карпина в городе-герое играла против Кубы в товарищеском матче и добилась уверенной победы со счетом 8:0.

Читайте также от «Волгоградская правда»
Исполнение бюджета Волгоградской области за 2023 год обсудят на слушаниях
Волгоградцы стали зрителями большого юбилейного концерта Александры Пахмутовой
В Волгограде состоялась театральная премьера по пьесе Горького «Васса Железнова»
В Волгоградской области геодезисты могут получать более 150 тыс. рублей в месяц
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь