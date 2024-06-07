Месси о победе на ЧМ-2022: «Почувствовал, что реализовался, добился всего. Было очень сложно» | Источник: Sports.Ru

— Теперь да. По правде говоря, да. Будто бы все изменилось, но в то же время ничего не изменилось.

— Почему?

— Потому что да, мы достигли цели, очевидно, это то, чего мы хотели больше всего — я, моя семья и все мы. Но жизнь идет дальше. Сначала я продолжил играть в «ПСЖ», теперь настала очередь жить здесь, в Майами, и продолжать пытаться чего-то добиться, что-то выиграть.

Сейчас перед сборной стоит еще одна задача — попытаться выиграть Кубок Америки.

Но в то же время, став чемпионом мира, ты… То есть я почувствовал, что реализовался, добился всего, смог достичь целей и мечтаний, которые у меня были, и могу сказать, что это было очень сложно.

— Это твое знаменитое «вот и все»…