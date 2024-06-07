Месси об участии в ЧМ-2026: «Зависит от моего самочувствия и формы, буду ли я на высоте. Нужно учитывать возраст» | Источник: Sports.Ru

— Знаю, что у тебя нет ответа про чемпионат мира… Сначала Кубок Америки, не так ли? Но от чего зависит, сыграет ли Месси на чемпионате? Потому что мы, аргентинцы, очень хотим, чтобы ты сыграл и там, и там. От чего это зависит, у тебя есть ответ на этот вопрос?

— Да, я так и сказал. Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, в какой я буду физической форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я, чтобы иметь возможность соревноваться и помогать моим товарищам по команде.

До этого еще много времени. «Много» в кавычках, потому что оно быстро проходит, но время есть, и я не знаю, каким я буду на тот момент. Кроме того, возраст — это реальность, которую надо учитывать, хоть это и число. Матчи, которые у меня впереди, не те, что в Европе, где я играл каждые три дня как во Франции, так и в Испании.