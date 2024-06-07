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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси об участии в ЧМ-2026: «Зависит от моего самочувствия и формы, буду ли я на высоте. Нужно учитывать возраст»

Чемпионат мира пройдет с 11 по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. 24 июня 2026 года Месси исполнится 39 лет.

Месси об участии в ЧМ-2026: «Зависит от моего самочувствия и формы, буду ли я на высоте. Нужно учитывать возраст» | Источник: Sports.Ru

— Знаю, что у тебя нет ответа про чемпионат мира… Сначала Кубок Америки, не так ли? Но от чего зависит, сыграет ли Месси на чемпионате? Потому что мы, аргентинцы, очень хотим, чтобы ты сыграл и там, и там. От чего это зависит, у тебя есть ответ на этот вопрос?

 — Да, я так и сказал. Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, в какой я буду физической форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я, чтобы иметь возможность соревноваться и помогать моим товарищам по команде.

До этого еще много времени. «Много» в кавычках, потому что оно быстро проходит, но время есть, и я не знаю, каким я буду на тот момент. Кроме того, возраст — это реальность, которую надо учитывать, хоть это и число. Матчи, которые у меня впереди, не те, что в Европе, где я играл каждые три дня как во Франции, так и в Испании.

Но это зависит от моего самочувствия и самоощущения рядом с товарищами по команде, понимания, остаюсь ли я на высоте или нет, — ответил 36-летний аргентинец, выступающий за «Интер Майами».

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