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17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси ходил к психологу во времена «Барсы»: «Это было давно. Скептически относился, но мне очень помогло. Стал больше открываться перед близкими»

— Ты когда-нибудь обращался к психологу? Наверняка были моменты огромного давления, через которые ты проходил на протяжении всей своей карьеры.

Месси ходил к психологу во времена «Барсы»: «Это было давно. Скептически относился, но мне очень помогло. Стал больше открываться перед близкими» | Источник: Sports.Ru

— Да, одно время, когда я был в «Барселоне». Это было давно. Ходил, никогда раньше не пробовал, скептически относился ко всему этому. Мне это не нравилось. Я человек, который держит все в себе и переваривает как хорошее, так и плохое.

Честно говоря, когда я обратился к психологу, это мне очень помогло. Мне понравилось, это помогает. Но потом я перестал и больше не ходил. Но в тот раз, давно, когда я ходил, это мне помогло.

— У тебя есть человек, которому ты рассказываешь о своих проблемах?

— Да, да, есть… У меня есть несколько таких людей, у меня есть друзья, семья, Антонела. Да, думаю, что с возрастом я тоже сильно изменился в этом плане.

Психолог тоже мне помог, я стал гораздо больше делиться всем, что со мной происходит, и стал намного больше открываться перед своими близкими, — сказал бывший нападающий «Барселоны».

Месси об участии в ЧМ-2026: «Зависит от моего самочувствия и формы, буду ли я на высоте. Нужно учитывать возраст».

Месси о победе на ЧМ-2022: «Почувствовал, что реализовался, добился всего. Было очень сложно».

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