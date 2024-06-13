Месси о шансе сыграть на рекордном 6-м ЧМ: «Я никогда не придавал значения рекордам. Я не поеду на ЧМ-2026 только ради этого»

"Нет. Я никогда не придавал значения рекордам.

Здорово бить рекорды и продолжать добиваться успехов, но я бы не стал участвовать в чемпионате мира только для того, чтобы сказать, что у меня их шесть. Если я буду в форме, все сложится так, что я окажусь на турнире — прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы там быть.