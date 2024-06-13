Текущие события
Футбол. Сборные
11.06
Сан-Марино
Кипр
Футбол. Сборные
11.06
Греция
Мальта
Футбол. Сборные
11.06
Беларусь
Израиль
Футбол. Сборные
11.06
Португалия
Ирландия
Футбол. Сборные
11.06
Северная Ирландия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Германия
Шотландия
Все события
11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о шансе сыграть на рекордном 6-м ЧМ: «Я никогда не придавал значения рекордам. Я не поеду на ЧМ-2026 только ради этого»

Нападающего сборной Аргентины спросили, имеет ли для него значение то, что ЧМ-2026 может стать для него шестым. Ни один футболист в истории не выступал на шести чемпионатах мира.

"Нет. Я никогда не придавал значения рекордам.

Здорово бить рекорды и продолжать добиваться успехов, но я бы не стал участвовать в чемпионате мира только для того, чтобы сказать, что у меня их шесть. Если я буду в форме, все сложится так, что я окажусь на турнире — прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы там быть.

Очень сложно говорить о том, что может произойти, поскольку впереди еще два года. У меня нет необходимости брать на себя обязательства и говорить «да» или «нет», потому что я не знаю, в какой форме я буду. Я также не хочу заставлять тренеров и партнеров по сборной думать о том, что я решу«, — сказал игрок “Интер Майами”.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь