Месси не сыграет на Олимпиаде: «Два турнира подряд — перебор. Я не в том возрасте»

Мне нужно осторожно выбирать [турниры]. Сыграть на двух турнирах подряд — перебор.

Мне очень повезло сыграть на Олимпийских играх и выиграть их. Это был замечательный опыт, который я никогда не забуду. Потрясающе, что мне посчастливилось пройти через все это.

Надеюсь, что ребята, которым предстоит пройти это, получат такое же удовольствие, как и я, потому что это нечто особенное. Олимпийские игры — особенные, они отличаются от всего остального«, — сказал форвард “Интер Майами”, которому исполнится 37 лет 24 июня.

Аргентина сыграет первый матч на Кубке Америки 20 июня, а финал состоится 14 июля. Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.