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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о «ПСЖ»: «Все сложилось не так, как я или клуб хотели. Для меня и семьи это была тяжелая перемена»

Форвард перешел в парижский клуб из «Барселоны» в 2021 году.

«Для меня и семьи это была тяжелая перемена. Мы не ожидали, что нам придется покинуть “Барселону”, это был не [мой] выбор. Но это тоже был жизненный опыт. Находясь в “ПСЖ”, я испытал самое лучшее — стал чемпионом мира.

К сожалению, все сложилось не так, как я или «ПСЖ» хотели. В личном плане дела в Париже у меня шли не очень хорошо«, — сказал нападающий “Интер Майами” в интервью ESPN.

Также аргентинец рассказал о спорах с соседями во Франции.

«Они звонили в дверь и просили, чтобы дети вели себя потише. В 9−10 часов вечера. С соседями было непросто, хотя я ничего против них не имею», — рассказал Месси.

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