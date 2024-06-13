Месси о «ПСЖ»: «Все сложилось не так, как я или клуб хотели. Для меня и семьи это была тяжелая перемена»

«Для меня и семьи это была тяжелая перемена. Мы не ожидали, что нам придется покинуть “Барселону”, это был не [мой] выбор. Но это тоже был жизненный опыт. Находясь в “ПСЖ”, я испытал самое лучшее — стал чемпионом мира.

К сожалению, все сложилось не так, как я или «ПСЖ» хотели. В личном плане дела в Париже у меня шли не очень хорошо«, — сказал нападающий “Интер Майами” в интервью ESPN.

Также аргентинец рассказал о спорах с соседями во Франции.