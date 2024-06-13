Месси о «ПСЖ»: «Все сложилось не так, как я или клуб хотели. Для меня и семьи это была тяжелая перемена»
Форвард перешел в парижский клуб из «Барселоны» в 2021 году.
Форвард перешел в парижский клуб из «Барселоны» в 2021 году.
«Для меня и семьи это была тяжелая перемена. Мы не ожидали, что нам придется покинуть “Барселону”, это был не [мой] выбор. Но это тоже был жизненный опыт. Находясь в “ПСЖ”, я испытал самое лучшее — стал чемпионом мира.
К сожалению, все сложилось не так, как я или «ПСЖ» хотели. В личном плане дела в Париже у меня шли не очень хорошо«, — сказал нападающий “Интер Майами” в интервью ESPN.
Также аргентинец рассказал о спорах с соседями во Франции.
«Они звонили в дверь и просили, чтобы дети вели себя потише. В 9−10 часов вечера. С соседями было непросто, хотя я ничего против них не имею», — рассказал Месси.