Мартинес о Роналду: «Трудно забивать везде, а Криштиану поехал в Саудовскую Аравию и забил 35 голов за сезон. Он невероятный образец для подражания»

— Сила раздевалки не в том, что тренер может сказать игрокам, а в примерах из повседневной жизни. Криштиану, как и Пепе, является невероятным образцом для подражания. Они создают очень позитивную атмосферу. При этом они требовательные.

— Многие считали его карьеру законченной после переезда в Саудовскую Аравию.

— Я бы предложил болельщикам поинтересоваться саудовской лигой. К чемпионату мира 2034 года создан десятилетний проект, и уровень растет.