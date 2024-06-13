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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Мартинес о Роналду: «Трудно забивать везде, а Криштиану поехал в Саудовскую Аравию и забил 35 голов за сезон. Он невероятный образец для подражания»

— Что еще можно сказать о Роналду?

— Сила раздевалки не в том, что тренер может сказать игрокам, а в примерах из повседневной жизни. Криштиану, как и Пепе, является невероятным образцом для подражания. Они создают очень позитивную атмосферу. При этом они требовательные.

— Многие считали его карьеру законченной после переезда в Саудовскую Аравию.

— Я бы предложил болельщикам поинтересоваться саудовской лигой. К чемпионату мира 2034 года создан десятилетний проект, и уровень растет.

Трудно забивать везде, а Криштиану поехал туда и забил 35 голов в этом сезоне. Он сохраняет стабильность. Саудовская Аравия позволяет достигать индивидуальных целей. Для меня это стало очень положительным сюрпризом, — сказал тренер сборной Португалии.

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