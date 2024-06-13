Месси не хотел победы «Реала» в ЛЧ: «Фанаты “Мадрида” тоже болели бы за соперника “Барселоны”. Надеюсь, она снова будет бороться за победу в турнире»

«Очевидно, что мы болели за “Дортмунд”, я фанат “Барселоны”, и если бы теоретически “Барселона” вышла в финал, болельщики “Реала” тоже поддерживали бы ее соперника, так бывает в футболе.
С самого детства я был болельщиком «Барселоны», я люблю «Барсу». Сегодня я всего лишь поддерживаю команду издалека, и я надеюсь, что мы снова будем бороться за победу в Лиге чемпионов, прошло много времени с тех пор, как мы ее выигрывали.
Как болельщик «Барселоны», я не хотел, чтобы «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов«, — сказал бывший игрок “блауграны”, выступающий за “Интер Майами”, в интервью ESPN.