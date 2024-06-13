Текущие события
Футбол. Сборные
11.06
Сан-Марино
Кипр
Футбол. Сборные
11.06
Португалия
Ирландия
Футбол. Сборные
11.06
Северная Ирландия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Испания
Хорватия
Все события
19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси не хотел победы «Реала» в ЛЧ: «Фанаты “Мадрида” тоже болели бы за соперника “Барселоны”. Надеюсь, она снова будет бороться за победу в турнире»

Мадридский клуб стал победителем турнира в прошедшем сезоне, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).

Месси не хотел победы «Реала» в ЛЧ: «Фанаты “Мадрида” тоже болели бы за соперника “Барселоны”. Надеюсь, она снова будет бороться за победу в турнире» | Источник: Sports.Ru

«Очевидно, что мы болели за “Дортмунд”, я фанат “Барселоны”, и если бы теоретически “Барселона” вышла в финал, болельщики “Реала” тоже поддерживали бы ее соперника, так бывает в футболе.

С самого детства я был болельщиком «Барселоны», я люблю «Барсу». Сегодня я всего лишь поддерживаю команду издалека, и я надеюсь, что мы снова будем бороться за победу в Лиге чемпионов, прошло много времени с тех пор, как мы ее выигрывали.

Как болельщик «Барселоны», я не хотел, чтобы «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов«, — сказал бывший игрок “блауграны”, выступающий за “Интер Майами”, в интервью ESPN.

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь