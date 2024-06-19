Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы
Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.
Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.
На 59-й минуте игры форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной. Вратарь сборной Чехии Индржих Станек поймал мяч после удара в створ.
Это была 29-я попытка Роналду забить со штрафного на чемпионатах Европы. Он ни разу не забил прямым ударом со штрафного на Евро.
В этом матче Криштиану поставил рекорд, первым сыграв на шести чемпионатах Европы.
Я долго думал, почему Роналду так раздражает…