Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы | Источник: Sports.Ru

На 59-й минуте игры форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной. Вратарь сборной Чехии Индржих Станек поймал мяч после удара в створ.

Это была 29-я попытка Роналду забить со штрафного на чемпионатах Европы. Он ни разу не забил прямым ударом со штрафного на Евро.

В этом матче Криштиану поставил рекорд, первым сыграв на шести чемпионатах Европы.