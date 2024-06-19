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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы

Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы | Источник: Sports.Ru

На 59-й минуте игры форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной. Вратарь сборной Чехии Индржих Станек поймал мяч после удара в створ.

Это была 29-я попытка Роналду забить со штрафного на чемпионатах Европы. Он ни разу не забил прямым ударом со штрафного на Евро.

В этом матче Криштиану поставил рекорд, первым сыграв на шести чемпионатах Европы.

Я долго думал, почему Роналду так раздражает…

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