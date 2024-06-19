Хавбек Чехии Провод о Роналду: «Он мой кумир с детства. Его уровень невероятен, сегодня у меня сбылась мечта» | Источник: Sports.Ru

— Очень больно. На поле мы оставили все. К сожалению, этого не хватило даже для очка.

Этот гол — главный в моей карьере. Это Евро, матч против Португалии и против кумира, которым Роналду с детства для меня был. Запомню этот момент до смерти.

Но сейчас, сразу после игры, мне очень больно. Наверное, после карьеры я буду вспоминать этот момент более положительно.

— Что вы чувствовали, играя против Роналду?

— Это было очень странно. Ты смотришь на него по телевизору, следишь за ним с детства…

Он бывал здесь уже много раз. Невероятно, как долго он играет. Уровень, который он демонстрирует в таком возрасте, невероятен.

Сегодня у меня сбылась мечта. И не только у меня, — передает слова игрока «Славии» корреспондент Sports Любовь Курчавова.

Первые итоги Роналду: не забил, прорвал тотал по офсайдам и стал вторым фаворитом гонки бомбардиров.