Роналду чаще всех попадал в офсайд в первом туре Евро-2024 — 3 раза
В матче с Чехией (1:0) форвард сборной Португалии 3 раза попал в офсайд. После одного из этих эпизодов был отменен гол Диогу Жоты на 87-й минуте.
В матче с Чехией (1:0) форвард сборной Португалии 3 раза попал в офсайд. После одного из этих эпизодов был отменен гол Диогу Жоты на 87-й минуте.
Ни один игрок в первом туре группового этапа не попадал в положение «вне игры» чаще, чем Роналду.
Роналду — лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач — 22 из 22.
Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы.
За Роналду болели даже чехи и китайцы. Я спросил их о безумной любви.