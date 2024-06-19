Роналду чаще всех попадал в офсайд в первом туре Евро-2024 — 3 раза | Источник: Sports.Ru

Ни один игрок в первом туре группового этапа не попадал в положение «вне игры» чаще, чем Роналду.

Роналду — лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач — 22 из 22.

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы.