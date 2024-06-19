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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Гордон о книгах: «Хитон рассказывал, что Роналду читал Life Force Тони Роббинса. Я подумал: “Если Криштиану читает это, я тоже почитаю, что-то подмечу для себя, может!”

Полузащитник «Ньюкасла» назвал книгу, которая оказала наибольшее влияние на него, — «Быть победителем» Тима Гровера. Автор — бывший тренер легенд НБА Майкла Джордана и Кобе Брайанта.

Гордон о книгах: «Хитон рассказывал, что Роналду читал Life Force Тони Роббинса. Я подумал: “Если Криштиану читает это, я тоже почитаю, что-то подмечу для себя, может!” | Источник: Sports.Ru

"Это невероятная книга о менталитете и о том, через что нужно пройти, чтобы действительно преуспеть. По сути в ней говорится, что вы можете делать все, что считаете возможным, и все равно потерпеть неудачу. Но тогда у вас не будет сожалений.

Он проводит вас через спорт высокого уровня. Чтобы быть на самом верху, каждый день мы переживаем тяжелые и иногда безумные ситуации. Не многие люди знают, что мы переживаем столько разных эмоций. Нужно справляться с ними, быть собранными и продолжать выступать независимо от того, что происходит.

Он дает вам способы справляться с этим, поэтому это мне очень помогло", — сказал Гордон.

Он также рассказал, что с собой в Германию взял три книги — The Art of Winning and Leadership («Искусство побеждать и вести за собой» — Спортс) Дэна Картера, Never Finished («Никогда не останавливайся» — Спортс) Дэвида Гоггинса и Life Force («Жизненная сила» — Спортс) Тони Роббинса.

По поводу Life Force Гордон пояснил: «[Вратарь “Манчестер Юнайтед”] Том Хитон говорил за столом о Роналду и сказал, что это та книга, которую он читал, и предложил ее парням из “Манчестер Юнайтед”. Я подслушал и подумал: “Если Роналду читает это, я тоже немного почитаю и посмотрю, смогу ли что-нибудь подметить для себя!”.

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