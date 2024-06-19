Месси о возрасте: «Больше получаю удовольствие от жизни. Раньше постоянно думал о будущем — матч за матчем, тренировка, восстановление. После всего, чего Аргентина достигла, появилось душевное спокойствие»

Месси о возрасте: «Сейчас больше получаю удовольствие от жизни. Раньше постоянно думал о будущем — матч за матчем, тренировка, восстановление. После всего, чего Аргентина достигла, появилось душевное спокойствие» | Источник: Sports.Ru

"Если говорить о спорте, о том, как переживать моменты, получать от них удовольствие, сейчас я действительно больше наслаждаюсь этим, я стал придавать вещам гораздо больше значения. Каждый день. Сборы… иногда они долгие, вечные, сложные, много времени в одной комнате, но когда ты в хорошей команде, когда у тебя хорошие отношения с людьми, это проходит лучше.

Мы много смеемся, веселимся, и все эти вещи я раньше не ценил, потому что у меня… я был в очень хороших командах, где тоже чувствовал себя очень хорошо, я отлично проводил время… Но, конечно, день за днем ты постоянно думаешь о том, что будет дальше, матч за матчем, тренировка, восстановление, возвращение к соревнованиям.

Сегодня я воспринимаю это по-другому, и, конечно, достижение всего того, чего мы (сборная Аргентины — Спортс) добились за это короткое время, дает душевное спокойствие. Это дает ощущение, что уже все в порядке", — сказал форвард сборной Аргентины.