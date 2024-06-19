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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о победе на ЧМ: «Я думаю, что все предначертано. Бог хотел, чтобы это произошло, и именно поэтому это случилось»

"Я всегда был благодарен за любовь, которую получал на протяжении всей своей карьеры. И казалось, что все хотели, чтобы это закончилось именно так, что я не мог уйти из футбола, не став чемпионом мира.

Месси о победе на ЧМ: «Я думаю, что все предначертано. Бог хотел, чтобы это произошло, и именно поэтому это случилось» | Источник: Sports.Ru

"Я всегда был благодарен за любовь, которую получал на протяжении всей своей карьеры. И казалось, что все хотели, чтобы это закончилось именно так, что я не мог уйти из футбола, не став чемпионом мира. И что ж, слава Богу, это стало возможным и увенчало всю мою карьеру. Я добился гораздо большего, чем мечтал, когда начинал карьеру, я никогда не думал, что испытаю это все.

Я думаю, что все проходит по какой-то причине и что все предначертано. Мне кажется, если что-то должно произойти, то так и будет. Бог хотел, чтобы это произошло, и именно поэтому это случилось«, — сказал нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины в интервью América TV.

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