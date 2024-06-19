Месси о победе на ЧМ: «Я думаю, что все предначертано. Бог хотел, чтобы это произошло, и именно поэтому это случилось»

"Я всегда был благодарен за любовь, которую получал на протяжении всей своей карьеры. И казалось, что все хотели, чтобы это закончилось именно так, что я не мог уйти из футбола, не став чемпионом мира. И что ж, слава Богу, это стало возможным и увенчало всю мою карьеру. Я добился гораздо большего, чем мечтал, когда начинал карьеру, я никогда не думал, что испытаю это все.