В «Балтику» перешёл ещё один игрок «Локомотива»

В «Балтике» на правах аренды в новом сезоне будет выступать ещё один игрок столичного «Локомотива». К калининградской команде присоединился полузащитник Николай Титков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В завершившемся чемпионате Титков был арендован «Оренбургом». За уральцев игрок провёл восемь матчей и забил победный гол в ворота столичного «Спартака» в ⅛ Кубка России. Кстати, дебютировал в большом футболе полузащитник в Калининграде 25 сентября 2019 года. Тогда в кубковом матче он вышел на замену в конце дополнительного времени. Встреча завершилась вничью 1:1, а балтийцы победили по пенальти 5:2.