В «Балтику» перешёл ещё один игрок «Локомотива»
Николай Титков будет выступать на правах аренды.
Николай Титков будет выступать на правах аренды.
В «Балтике» на правах аренды в новом сезоне будет выступать ещё один игрок столичного «Локомотива». К калининградской команде присоединился полузащитник Николай Титков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
В завершившемся чемпионате Титков был арендован «Оренбургом». За уральцев игрок провёл восемь матчей и забил победный гол в ворота столичного «Спартака» в ⅛ Кубка России. Кстати, дебютировал в большом футболе полузащитник в Калининграде 25 сентября 2019 года. Тогда в кубковом матче он вышел на замену в конце дополнительного времени. Встреча завершилась вничью 1:1, а балтийцы победили по пенальти 5:2.
До 26 июня «Балтика» будет тренироваться в Светлогорске, второй подготовительный сбор пройдёт в Москве.