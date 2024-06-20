Галактионов о Дзюбе в «Локо»: «Очень помог нам, показал себя лидером и наставником. Общение продолжалось всегда, были разные моменты — Артем болел, пропускал матчи»

«Мы уже сделали заявление, поблагодарили Артема за то время, которое он был в “Локомотиве”, он очень помог нам. Показал себя тем лидером и наставником, что мы и проговаривали.
Тренерский штаб никак не коммуницировал с Артемом в последнее время? Общение было, продолжалось.
Были разные моменты. Артем болел, пропускал матчи, мы были на выезде«, — отметил главный тренер “Локомотива”.
В прошедшем сезоне футболист провел за «Локо» 21 матч в Мир РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика Дзюбы доступна здесь.
Галактионов поблагодарил Дзюбу за время в «Локо»: «Артем — большой мастер, много сделавший в бытовом и игровом плане. Он показал прекраснейшие матчи».