Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Словения
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Хорватия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Германия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Шотландия
Швейцария
Все события
12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Галактионов о Дзюбе в «Локо»: «Очень помог нам, показал себя лидером и наставником. Общение продолжалось всегда, были разные моменты — Артем болел, пропускал матчи»

29 мая железнодорожники объявили об уходе 35-летнего нападающего, который выступал за команду с февраля 2023 года.

Галактионов о Дзюбе в «Локо»: «Очень помог нам, показал себя лидером и наставником. Общение продолжалось всегда, были разные моменты — Артем болел, пропускал матчи» | Источник: Sports.Ru

«Мы уже сделали заявление, поблагодарили Артема за то время, которое он был в “Локомотиве”, он очень помог нам. Показал себя тем лидером и наставником, что мы и проговаривали.

Тренерский штаб никак не коммуницировал с Артемом в последнее время? Общение было, продолжалось.

Были разные моменты. Артем болел, пропускал матчи, мы были на выезде«, — отметил главный тренер “Локомотива”.

В прошедшем сезоне футболист провел за «Локо» 21 матч в Мир РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика Дзюбы доступна здесь.

Галактионов поблагодарил Дзюбу за время в «Локо»: «Артем — большой мастер, много сделавший в бытовом и игровом плане. Он показал прекраснейшие матчи».

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь