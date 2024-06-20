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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Скалони о Месси и Ди Марии в сборной Аргентины: «Меня не беспокоит их будущее, нет смысла думать, когда они уйдут. Давайте наслаждаться ими сейчас, защитить титул — хороший вызов»

Оба аргентинца вошли в состав национальной команды на Кубок Америки, стартующий сегодня в США. Аргентина является действующим обладателем титула.

Скалони о Месси и Ди Марии в сборной Аргентины: «Меня не беспокоит их будущее, нет смысла думать, когда они уйдут. Давайте наслаждаться ими сейчас, защитить титул — хороший вызов» | Источник: Sports.Ru

Сборная Скалони сыграет с Канадой в 03:00 по московскому времени. 36-летний Месси может побить рекорд по количеству матчей на Кубке: на его счету 34 игры с момента его дебюта на соревновании в 2007 году. Ди Мария провел 23 кубковых матча, 36-летний игрок объявил, что уйдет из сборной по окончании текущего турнира.

"Нам удалось наладить процесс в сборной. Баланс, помимо титулов, заключается в том, чтобы получать удовольствие.

Приятно видеть, как они тренируются и играют, как они себя проявляют. Меня не беспокоит будущее Месси и Ди Марии. Нет особого смысла думать о том, когда они уйдут. Давайте наслаждаться ими сейчас, посмотрим, что будет позже.

Месси в порядке, он счастлив. У меня появились новые идеи и силы. Защитить титул — хороший вызов", — заявил главный тренер сборной Аргентины.

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