Харри Кейн нежно поздравил супругу с пятилетием со дня свадьбы: фото обворожительной Кэти Гудленд
Сегодня сборная Англии по футболу проведёт свой второй матч на чемпионате Европы 2024.
Сегодня сборная Англии по футболу проведёт свой второй матч на чемпионате Европы 2024.
Несмотря на напряжённую подготовку к матчу, капитан сборной Харри Кейн нашёл время, чтобы поздравить свою любимую супругу Кэти с пятилетием их свадьбы. «5 лет в браке с моей прекрасной женой Кэти. Люблю тебя, красавица», — написал Кейн в своих соцсетях.
Харри и Кэти познакомились ещё в детстве. В 2017 и 2018 годах у них родилось две дочери. В июне 2019 года пара поженилась, а после свадьбы у них появилось ещё два сына — в декабре 2020 и в августе 2023 года.