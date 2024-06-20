Харри Кейн нежно поздравил супругу с пятилетием со дня свадьбы: фото обворожительной Кэти Гудленд

Несмотря на напряжённую подготовку к матчу, капитан сборной Харри Кейн нашёл время, чтобы поздравить свою любимую супругу Кэти с пятилетием их свадьбы. «5 лет в браке с моей прекрасной женой Кэти. Люблю тебя, красавица», — написал Кейн в своих соцсетях.

Харри и Кэти познакомились ещё в детстве. В 2017 и 2018 годах у них родилось две дочери. В июне 2019 года пара поженилась, а после свадьбы у них появилось ещё два сына — в декабре 2020 и в августе 2023 года.