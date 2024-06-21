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05:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси сделал 17-й ассист в Кубке Америки — больше всех с 2011-го. Ди Мария и Санчес — вторые на этом отрезке (по 5 пасов)

Это лучший показатель с 2011 года, когда форвард сборной Аргентины сделал первый ассист на турнире.

Второе место на этом 13-летнем отрезке делят аргентинец Анхель Ди Мария и чилиец Алексис Санчес, на счету которых по 5 результативных пасов.

Подробнее статистика Месси — здесь.

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