Месси сделал 17-й ассист в Кубке Америки — больше всех с 2011-го. Ди Мария и Санчес — вторые на этом отрезке (по 5 пасов)
Это лучший показатель с 2011 года, когда форвард сборной Аргентины сделал первый ассист на турнире.
Это лучший показатель с 2011 года, когда форвард сборной Аргентины сделал первый ассист на турнире.
Второе место на этом 13-летнем отрезке делят аргентинец Анхель Ди Мария и чилиец Алексис Санчес, на счету которых по 5 результативных пасов.
Подробнее статистика Месси — здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?