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08:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о 2:0 с Канадой: «Было сложно. В первом тайме не хватало свободного пространства»

"Мы знали, что матч будет тяжелым, с обилием борьбы. В первом тайме нам не хватало свободного пространства.

К счастью, мы сумели забить сразу после перерыва, но даже после этого нам было сложно", — сказал форвард сборной Аргентины, сделавший голевую передачу в этой игре.

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