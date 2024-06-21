Билеты на матч за Суперкубок России в Волгограде поступят в продажу 26 июня
Дату начала продажи билетов на матч за Суперкубок России Зенит — Краснодар в Волгограде 13 июля 2024 года объявил РФС.
Дату начала продажи билетов на матч за Суперкубок России Зенит — Краснодар в Волгограде 13 июля 2024 года объявил РФС.
Билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром», который пройдет в Волгограде 13 июля 2024 года, поступят в продажу только 26 июня. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.
— Билеты будут доступны только на сайте официального билетного оператора РФС — Kassir.ru, — рассказали в РФС.
Футбольным болельщикам советуют не покупать билеты на матч за Суперкубок России сторонних сайтах. Множество клонов, маскирующихся под билетного оператора, выставили проходки на «Волгоград Арену» еще до того, как был официально утвержден город и стадион проведения знакового матча.