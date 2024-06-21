Билеты на матч за Суперкубок России в Волгограде поступят в продажу 26 июня

Билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром», который пройдет в Волгограде 13 июля 2024 года, поступят в продажу только 26 июня. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

— Билеты будут доступны только на сайте официального билетного оператора РФС — Kassir.ru, — рассказали в РФС.