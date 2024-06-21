Месси про Кубок Америки: «Этот станет для меня последним. ЧМ-2026? Нужно двигаться постепенно»
Накануне 36-летний аргентинец отличился результативной передачей в первом матче турнира со сборной Канады (2:0).
Накануне 36-летний аргентинец отличился результативной передачей в первом матче турнира со сборной Канады (2:0).
— Это ваш последний Кубок Америки?
— Да, Кубок Америки, да.
Мы попробуем еще раз [победить] и будем двигаться день за днем.
— Возможно ли ваше участие в ЧМ-2026?
— Все зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться поэтапно. Сейчас у меня все очень хорошо, — ответил нападающий сборной Аргентины журналисту TyC Sports.
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