Месси про Кубок Америки: «Этот станет для меня последним. ЧМ-2026? Нужно двигаться постепенно» | Источник: Sports.Ru

— Это ваш последний Кубок Америки?

— Да, Кубок Америки, да.

Мы попробуем еще раз [победить] и будем двигаться день за днем.

— Возможно ли ваше участие в ЧМ-2026?

— Все зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться поэтапно. Сейчас у меня все очень хорошо, — ответил нападающий сборной Аргентины журналисту TyC Sports.