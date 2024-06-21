Виталий Калешин: «У Месси почти невозможно забрать мяч, гениальный игрок. Когда спрашивают, Роналду или он, я всегда за Лео» | Источник: Sports.Ru

— Складывается ощущение, что он знает все. Что бы ты ни хотел сделать, он из этой ситуации выйдет. Практически невозможно у человека забрать мяч. С мячом бежит быстрее, чем без мяча.

Да, возможно, он не выиграет десять из десяти верховых единоборств, но ему это и не нужно.

Могут сказать: «Да у него правая нога слабая». А зачем ему тренировать слабую, когда лучше совершенствовать сильную? У него левая такая, что замещает и правую, и левую.

Это талант, это дано Богом, это невозможно натренировать или купить. Бог наградил его этим даром, мастерством, предвидением. Просто фантастический футболист, гениальный.

— Порадовались за Лео, когда взял единственный недостающий в его коллекции трофей — чемпионат мира?

— Конечно. Это вишенка на торте. Представьте: выиграть все, что можно, несколько раз признаваться лучшим и не иметь главного титула. Тем более являясь капитаном такой сборной, как Аргентина — это фаворит любого ЧМ.

Я очень рад за него. Когда спрашивают, Роналду или Месси, я всегда за Месси. Конечно, болел за него, он ещё и провел такой яркий матч в финале. Все сложилось так, как должно было, он заслужил это, — сказал бывший защитник «Рубина».