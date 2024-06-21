Агент Овечкина об игре форварда за футбольное «Динамо»: «Пока Саша на отдыхе — ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет — будем смотреть» | Источник: Sports.Ru

"Александр с семьей на отдыхе, у него еще 3 недели отпуска. Сейчас для него рабочих вопросов нет.

Активности с «Динамо»? Пока Саша на отдыхе — ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет — будем смотреть", — сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина.