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23:12 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Овечкина об игре форварда за футбольное «Динамо»: «Пока Саша на отдыхе — ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет — будем смотреть»

Глеб Чистяков ответил на вопрос о возможном участии Овечкина в матчах футбольной команды.

Агент Овечкина об игре форварда за футбольное «Динамо»: «Пока Саша на отдыхе — ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет — будем смотреть» | Источник: Sports.Ru

"Александр с семьей на отдыхе, у него еще 3 недели отпуска. Сейчас для него рабочих вопросов нет.

Активности с «Динамо»? Пока Саша на отдыхе — ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет — будем смотреть", — сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина.

В 2022 году капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

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