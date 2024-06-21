Калешин о том, что Месси не забил «Рубину»: «Правильно перекрывали и подстраховывали. В раздевалке была такая усталость, что молчали. Бердыев зашел: “Чего сидите, каждый день “Барсу” обыгры

— Верили перед матчем с «Барселоной», что команда способна на победу?- Да нет, наверно, никто не верил. Из всего состава Ребров и Семак играли в Лиге чемпионов, да и все, наверно. Это сам по себе очень значимый турнир, плюс «Барселона», которая разделывала всех под орех. Мы просто хотели сыграть в свою силу и на максимуме своих возможностей, чтобы не было стыдно прежде всего перед самими собой и партнерами. Наверно, каждый так относился к этой игре, а там футбол рассудит. Но глупо говорить, что без везения можно выиграть такие матчи. Нам везло, испанцы не забили в двух-трех стопроцентных моментах, где-то Сергей Рыжиков выручил. — «Рубин» — единственный клуб в мире, против которого Месси сыграл более одного раза и так и не отметился результативным действием. Как это удалось?- Значит, правильно перекрывали и подстраховывали. Команда умела играть вторым номером. Если, например, взять «Спартак», команда никогда себя комфортно не чувствовала в обороне и играла в атакующий футбол. А «Рубин» мог атаковать, и не было проблемы сыграть вторым номером. Конечно, было очень тяжело, но мы были способны держаться как команда, поэтому все и сложилось. — Бердыев после финального свистка упал на колени и обратился к небесам. А вы как-то праздновали?- Нет, никак, у меня просто сил уже не было. Оставалось то ли совсем немного времени, то ли уже пошло компенсированное, у меня начало судорогой сводить мышцу. Это было возле Курбана Бердыева. Я попросил замену, а он мне на пальцах показывает: три минуты выдержи. А в конце сел на газон или как-то отдышался. На самом деле в раздевалке была такая опустошенность и такая усталость, что порадовались и сидим молча. Курбан Бекиевич давал интервью, задержался, заходит, а никто не скачет, не пляшет, не прикалывается. Он говорит: «Вы чего сидите, каждый день “Барселону” обыгрываете?»Вот потом уже что-то начали прикалываться, кидаться. А так — были настолько опустошены эмоционально и физически. Я так сильно не уставал никогда. — Как-то отмечали победу?- Нет. Был просто ужин после игры. Единственное, что отличалось от обычного ужина, — было пиво, буквально по бутылке. Выпили по одной и разошлись по номерам. Естественно, никто не уснул, все лежали, разговаривали, а на следующий день был вылет обратно. — С «Барселоной» вашей команде было легче играть, чем с тем же киевским «Динамо»?- Это разные игры. У Киева очень сильная, мощная команда, они все перли. Хотя, в принципе, игра в Киеве складывалась неплохо, мы вели 1:0. Потом потеряли нить игры, и нам забили один, второй мяч. Там был силовой футбол, а с «Барселоной» тактический. Потому что быстрее мяча не побежишь. Ты подбегаешь, хочешь вступить в единоборство с игроком «Барселоны», а у него уже нет мяча. И ты бегаешь, как белка в колесе, а они играют в касание, в два максимум. С Киевом была другая игра, Киев так не доминировал. Хотя мы стали третьими в группе, обошли их и вышли в Лигу Европы, — сказал бывший защитник «Рубина».Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?