Саньоль о Роналду: «Один из лучших игроков в истории футбола — на одном уровне с Пеле, Марадоной, Зиданом. Он достиг вершины, но до сих пор играет и показывает результаты» | Источник: Sports.Ru

"Не знаю, делает ли это старым меня или его. В 2006-м он был еще очень молод, хотя уже обладал рядом интересных качеств. Я лишь запомнил игрока, который, получая мяч, каждый раз хотел что-то создать.

Мы говорим об одном из лучших игроков в истории футбола — на одном уровне с Пеле, [Диего] Марадоной, [Зинедином] Зиданом. Знаковые игроки. Разница в том, что он достиг вершины футбола, но до сих пор играет и показывает результаты.

Он станет огромным источником мотивации для моих игроков, потому что все они хотят сыграть против него. Грузия не встречалась с Португалией в квалификации, так что мои игроки только мечтали сыграть против Роналду. Теперь это реальность, и это является источником огромной мотивации", — сказал главный тренер сборной Грузии в интервью The Telegraph.

Сегодня сборная Грузии сыграет против Португалии в третьем туре группового этапа Евро-2024.