Саньоль о Роналду: «Один из лучших игроков в истории футбола — на одном уровне с Пеле, Марадоной, Зиданом. Он достиг вершины, но до сих пор играет и показывает результаты»
Француз играл против Роналду во время полуфинала чемпионата мира 2006 года.
Француз играл против Роналду во время полуфинала чемпионата мира 2006 года.
"Не знаю, делает ли это старым меня или его. В 2006-м он был еще очень молод, хотя уже обладал рядом интересных качеств. Я лишь запомнил игрока, который, получая мяч, каждый раз хотел что-то создать.
Мы говорим об одном из лучших игроков в истории футбола — на одном уровне с Пеле, [Диего] Марадоной, [Зинедином] Зиданом. Знаковые игроки. Разница в том, что он достиг вершины футбола, но до сих пор играет и показывает результаты.
Он станет огромным источником мотивации для моих игроков, потому что все они хотят сыграть против него. Грузия не встречалась с Португалией в квалификации, так что мои игроки только мечтали сыграть против Роналду. Теперь это реальность, и это является источником огромной мотивации", — сказал главный тренер сборной Грузии в интервью The Telegraph.
Сегодня сборная Грузии сыграет против Португалии в третьем туре группового этапа Евро-2024.
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