Жилберто хотел бы видеть Неймара в «Арсенале»: «Когда смотришь АПЛ, хочешь видеть лучших. Не исключено, что он может перейти, это принесло бы много радости болельщикам» | Источник: Sports.Ru

«Я бы хотел увидеть Неймара в “Арсенале”, это было бы интересно. Это принесло бы много радости болельщикам и сделало бы турнир еще более особенным.

Когда смотришь АПЛ, хочется видеть лучших игроков мира, и наблюдать за ним там было бы здорово. Посмотрим. Не исключено, что он может перейти в «Арсенал», почему бы и нет.

Когда Неймар решил отправиться в Саудовскую Аравию, многие бразильцы восприняли это не лучшим образом из-за уровня чемпионата. Это решение, которое он принял и, надеюсь, оно не повлияет на его выступления. Это тяжело, особенно сейчас, из-за его травмы. Однако можно быть в Европе и получить травму, а потом так же восстанавливаться«, — сказал бывший полузащитник “Арсенала”.