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21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Жозе Фонте: «Роналду ведет за собой, а мы следуем. Помню, как вся команда Португалии принимала ледяные ванны в два часа ночи из-за него»

"Он капитан команды [Португалии] и никогда не молчал. Он много говорит, но также подает пример на поле и за его пределами. Поэтому, раньше всех отправляясь в спортзал или посещая физиотерапевтические процедуры, подготавливая свои тело и разум, он увлекает за собой и всех остальных.

Жозе Фонте: «Роналду ведет за собой, а мы следуем. Помню, как вся команда Португалии принимала ледяные ванны в два часа ночи из-за него» | Источник: Sports.Ru

"Он капитан команды [Португалии] и никогда не молчал. Он много говорит, но также подает пример на поле и за его пределами. Поэтому, раньше всех отправляясь в спортзал или посещая физиотерапевтические процедуры, подготавливая свои тело и разум, он увлекает за собой и всех остальных. Он ведет за собой, а мы следуем.

Помню, как все мы принимали ледяные ванны и шли в сауну в два часа ночи из-за него. И это не только способствовало нашему физическому восстановлению — важно то, что мы делали все это вместе, всем составом.

Это не только формирует идеальный командный дух. В этом я также всегда видел возможность учиться у лучших. У Криштиану есть возможность общаться с лучшими специалистами, и хорошая новость заключается в том, что он с радостью делится знаниями с остальными.

Он расскажет обо всем, о чем ты у него спросишь, потому что хочет помочь тебе и команде стать сильнее, и это создает хорошую рабочую обстановку", — отметил бывший защитник сборной Португалии.

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