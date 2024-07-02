Роналду — единственный игрок, не реализовавший два пенальти на Евро: в 2016-м и 2024-м
Форвард сборной Португалии не реализовал пенальти в матче со Словенией в ⅛ финала. Голкипер Ян Облак парировал его удар в дополнительное время.
Форвард сборной Португалии не реализовал пенальти в матче со Словенией в ⅛ финала. Голкипер Ян Облак парировал его удар в дополнительное время.
Роналду стал первым футболистом, дважды не сумевшим забить с одиннадцатиметровой отметки в финальной части Евро. Впервые это произошло в 2016 году, когда в игре против Австрии он попал в штангу.
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