Роналду — единственный игрок, не реализовавший два пенальти на Евро: в 2016-м и 2024-м | Источник:

Роналду стал первым футболистом, дважды не сумевшим забить с одиннадцатиметровой отметки в финальной части Евро. Впервые это произошло в 2016 году, когда в игре против Австрии он попал в штангу.