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00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду — единственный игрок, не реализовавший два пенальти на Евро: в 2016-м и 2024-м

Форвард сборной Португалии не реализовал пенальти в матче со Словенией в ⅛ финала. Голкипер Ян Облак парировал его удар в дополнительное время.

Роналду — единственный игрок, не реализовавший два пенальти на Евро: в 2016-м и 2024-м | Источник: Sports.Ru

Роналду стал первым футболистом, дважды не сумевшим забить с одиннадцатиметровой отметки в финальной части Евро. Впервые это произошло в 2016 году, когда в игре против Австрии он попал в штангу.

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