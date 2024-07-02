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01:27 (мск), источник: Sports.Ru

Криштиану Роналду: «Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Португалия заслужила пройти дальше — Словения почти все время провела в обороне»

Португалия по пенальти прошла Словению в ⅛ финала (0:0, 3:0 по пенальти). Роналду не забил 11-метровый в первом экстра-тайме, однако был точен в послематчевой серии.

"В начале — грусть, а затем — радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил удар.

Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное — проход дальше, команда заслужила это.

Словения почти все время провела в обороне. Команда заслуживает похвалы, особенно наш вратарь, который сделал три отличных сэйва«, — заявил форвард “Аль-Насра” и сборной Португалии.

Роналду 4 раза бил штрафные в матче со Словенией. 3 удара пришлись мимо, один парировал Облак.

У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 34 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы.

Диогу Кошта — 1-й вратарь в истории, отбивший 3 удара и ни разу не пропустивший в серии пенальти на Евро.

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