Криштиану Роналду: «Я всегда буду биться за футболку Португалии и буду делать это всю жизнь. Я никогда не боялся брать ответственность. Вы никогда не услышите, что я сдаюсь»

"Нам предстоит непростой матч против Франции, фаворита на победу в турнире наряду с Германией и Испанией. Но мы будем сражаться — таков футбол. Команда в порядке, мы получили заряд энергии и будем бороться до конца.
Я всегда бьюсь за эту футболку изо всех сил, даже если терплю неудачи. И я буду делать это всю свою жизнь, я делаю это уже 20 лет.
Вы видели, что я промахнулся с пенальти, но в серии я хотел бить первым. Нужно брать на себя ответственность, когда команде это нужно. Нельзя бояться, я никогда не боялся брать ответственность. Иногда у меня получается, иногда нет, но вы никогда не услышите от меня, что я сдаюсь", — сказал форвард сборной Португалии.
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