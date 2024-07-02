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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Криштиану Роналду: «Я всегда буду биться за футболку Португалии и буду делать это всю жизнь. Я никогда не боялся брать ответственность. Вы никогда не услышите, что я сдаюсь»

В  финала Португалия обыграла Словению в серии пенальти (0:0, по пенальти — 3:0). Роналду не реализовал 11-метровый в дополнительное время — Ян Облак парировал удар Криштиану. 39-летний форвард забил первый пенальти в серии 11-метровых.
Криштиану Роналду: «Я всегда буду биться за футболку Португалии, я делаю это уже 20 лет. Я должен брать на себя ответственность, когда команде это нужно — вы никогда не услышите, что я сдаюсь» | Источник: Sports.Ru

"Нам предстоит непростой матч против Франции, фаворита на победу в турнире наряду с Германией и Испанией. Но мы будем сражаться — таков футбол. Команда в порядке, мы получили заряд энергии и будем бороться до конца.

Я всегда бьюсь за эту футболку изо всех сил, даже если терплю неудачи. И я буду делать это всю свою жизнь, я делаю это уже 20 лет.

Вы видели, что я промахнулся с пенальти, но в серии я хотел бить первым. Нужно брать на себя ответственность, когда команде это нужно. Нельзя бояться, я никогда не боялся брать ответственность. Иногда у меня получается, иногда нет, но вы никогда не услышите от меня, что я сдаюсь", — сказал форвард сборной Португалии.

Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду.

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