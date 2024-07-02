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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кошта о незабитом пенальти Роналду: «Криштиану старается больше всех, посвящает этому всю жизнь — понимаю, как он расстроен. Для меня честь и удовольствие быть с ним в команде»

Португалия вышла в ¼ финала Евро-2024, по пенальти обыграв Словению (0:0, 3:0 по пенальти). Кошта отбил все три удара словенцев в серии.

Кошта о незабитом пенальти Роналду: «Криштиану старается больше всех, посвящает этому всю жизнь — понимаю, как он расстроен. Для меня честь и удовольствие быть с ним в команде» | Источник: Sports.Ru

Роналду не реализовал пенальти в добавленное время — удар форварда отразил Ян Облак. В послематчевой серии Криштиану бил первым и реализовал свою попытку.

"Мы все знаем, что Криштиану старается больше всех. Я понимаю, как он расстроен, потому что он посвящает этому все свое время. Для меня удовольствие и честь быть с ним в одной команде.

Мы семья, я действительно так считаю. Я сосредоточен на том, чтобы максимально использовать свои шансы, и я хотел помочь команде. Это самое главное", — сказал голкипер сборной Португалии.

Это был величайший вратарский перфоманс в истории Евро.

Рыдал, орал, общался с небом — триллер в эмоциях Роналду.

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