Кошта о незабитом пенальти Роналду: «Криштиану старается больше всех, посвящает этому всю жизнь — понимаю, как он расстроен. Для меня честь и удовольствие быть с ним в команде» | Источник: Sports.Ru

Роналду не реализовал пенальти в добавленное время — удар форварда отразил Ян Облак. В послематчевой серии Криштиану бил первым и реализовал свою попытку.

"Мы все знаем, что Криштиану старается больше всех. Я понимаю, как он расстроен, потому что он посвящает этому все свое время. Для меня удовольствие и честь быть с ним в одной команде.

Мы семья, я действительно так считаю. Я сосредоточен на том, чтобы максимально использовать свои шансы, и я хотел помочь команде. Это самое главное", — сказал голкипер сборной Португалии.

Это был величайший вратарский перфоманс в истории Евро.

Рыдал, орал, общался с небом — триллер в эмоциях Роналду.