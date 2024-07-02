Кошта о незабитом пенальти Роналду: «Криштиану старается больше всех, посвящает этому всю жизнь — понимаю, как он расстроен. Для меня честь и удовольствие быть с ним в команде»

Роналду не реализовал пенальти в добавленное время — удар форварда отразил Ян Облак. В послематчевой серии Криштиану бил первым и реализовал свою попытку.
"Мы все знаем, что Криштиану старается больше всех. Я понимаю, как он расстроен, потому что он посвящает этому все свое время. Для меня удовольствие и честь быть с ним в одной команде.
Мы семья, я действительно так считаю. Я сосредоточен на том, чтобы максимально использовать свои шансы, и я хотел помочь команде. Это самое главное", — сказал голкипер сборной Португалии.
Это был величайший вратарский перфоманс в истории Евро.
Рыдал, орал, общался с небом — триллер в эмоциях Роналду.
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