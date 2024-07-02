Сергей Ташуев: «Роналду точно забил бы в РПЛ минимум 15 мячей за сезон. У наших защитников была бы паника, играй они против такой звезды» | Источник: Sports.Ru

У наших защитников была бы паника, играй они против такой мировой звезды.

У Криштиану еще должны быть хорошие напарники в команде, чтобы он забивал — в России уровень исполнительней не такой высокий, как в клубах, в которых играл португалец.

Но он все еще в хорошей форме, хорошо бегает, поэтому продолжит уверенно забивать", — сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.