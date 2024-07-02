«Пари НН» не подпишет Дзюбу. Экс-форвард «Локо» не входит в планы Илича по усилению команды (Иван Карпов) | Источник: Sports.Ru

По данным инсайдера Ивана Карпова, нижегородский клуб отказался от подписания контракта с Артемом Дзюбой, так как игрок не входит в планы по усилению команды тренера Саши Илича.

В сезоне-2023/24 Дзюба сыграл 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его полная статистика доступна здесь.

35-летний форвард покинул железнодорожников на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.