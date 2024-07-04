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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Ляказетт, Олисе, Шерки, Матета, Дуэ — в финальной заявке сборной Франции на Олимпиаду

Помимо Кефрена Тюрама, который выпал из состава из-за перехода в «Ювентус», из списка были исключены еще четыре игрока: Анди Диуф («Ланс»), Лесли Угочукву («Челси»), Крислен Матсима («Монако») и Тео Де Персен («Осер»).

Ляказетт, Олисе, Шерки, Матета, Дуэ — в финальной заявке сборной Франции на Олимпиаду | Источник: Sports.Ru

Помимо Кефрена Тюрама, который выпал из состава из-за перехода в «Ювентус», из списка были исключены еще четыре игрока: Анди Диуф («Ланс»), Лесли Угочукву («Челси»), Крислен Матсима («Монако») и Тео Де Персен («Осер»). Они продолжат подготовку вместе с остальной командой, но останутся в резерве.

Из-за нежелания клубов отпускать игроков на турнир, не включенный в календарь ФИФА, главному тренеру олимпийской сборной Франции Тьерри Анри пришлось сократить список до 18 человек, три из которых старше 23 лет.

Финальный состав французской сборной выглядит следующий образом:

Вратари: Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом Рест («Тулуза»);

Защитники: Кастелло Лукеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Брадле Локо («Брест»), Адриен Трюффер («Ренн»), Лоик Баде («Севилья»), Сунгуту Магасса («Монако»);

Полузащитники: Магн Аклиуш («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах).

Нападающие: Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба — «Кристал Пэлас»), Арно Калимуэндо («Ренн»), Александр Ляказетт, Райан Шерки (оба — «Лион»).

Футбольный турнир в рамках Олимпиады в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа.

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