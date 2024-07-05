Александр Мостовой: «Роналду по силам забить Франции. Криштиану в хорошей форме и может решить исход ¼ финала Евро» | Источник: Sports.Ru

Сегодня команда под руководством Роберто Мартинеса сыграет против сборной Франции в ¼ финала Евро-2024. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.

"Франция более атлетичная сборная, чем Португалия. Этот фактор может сыграть в их пользу. Турция вообще два мяча с угловых забила и прошла дальше — иногда стандартные положения решают судьбу матчей.

Форма Роналду? Да на этом Евро никто из нападающих не блещет. Лукаку сколько забил? А Мбаппе? Роналду все еще в хорошей форме, иначе бы его не пригласили в команду.

Ему по силам забить сборной Франции. Роналду может решить исход четвертьфинала«, — сказал бывший полузащитник сборной России и “Бенфики” Мостовой.