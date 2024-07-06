Футболистки ЦСКА обыграли «Спартак» и вышли в четвертьфинал Кубка России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил столичный «Спартак» в матче ⅛ финала Кубка России по футболу среди женских команд. Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

В составе победителей голы на свой счет записали Юлия Плешкова (3-я минута) и Надежда Смирнова (73, пенальти). У проигравших отличилась Марина Федорова (85). На 34-й минуте Карина Бакланова забила мяч в свои ворота. Наталья Машина, выступающая за «Спартак» на позиции нападающего, не сумела реализовать пенальти на 56-й минуте.

В составе «Спартака» дебютировала сербка Тияна Филипович. Футболистка пополнила состав красно-белых 2 июля, перейдя в него из «Спартака» из Суботицы. Полузащитница появилась на поле после перерыва.

Женский футбольный клуб «Спартак» проводит первый сезон на взрослом уровне. Команда впервые сыграла на «Лукойл-Арене». Футболистки «Спартака» принимают соперниц на стадионе академии «Спартака» имени Федора Черенкова.

В другом матче игрового дня петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» (3:0). В четвертьфинал ранее также пробились московский «Локомотив», пермская «Звезда-2005», «Чертаново», а также самарские «Крылья Советов», которые станут следующим соперником ЦСКА. «Зенит» в четвертьфинале сыграет против «Чертаново». Остальные пары на этой стадии определятся позднее.